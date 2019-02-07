Google начал удалять ссылки на сайты, запрещённые в России

Поисковая система Google начала удалять ссылки на сайты, запрещённые в России. На данный момент Google удаляет не все ссылки попавшие в реестр, но большую часть – около 70 процентов, - сообщает газета "Ведомости".

В Роскомнадзоре изданию подтвердили, что компания пока удаление не происходит автоматически. Американский поисковик Google изучает основания, по которым тот или иной сайт признан запрещённым.

Источник в Googlе отметил, что в отличие от российских провайдеров и "Яндекса", поисковик не стал подключаться к реестру запрещенных сайтов и договорился с Роскомнадзором, что ведомство каждый день присылает компании свежий список подпавших под запрет ресурсов.

Список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. Напомним, в этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие запрещенные вещества, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. Поисковики обязаны удалять ссылки на сайты, попавшие в реестр с ноября 2017 года.