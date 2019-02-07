В Москве приезжий молодой человек устроил поножовщину в метро на станции "Автозаводская". В результате происшествия пострадал пассажир. Пострадавший человек был госпитализирован. Ему оказали в больнице всю необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным полиции, на платформе станции метрополитена "Автозаводская" между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож.

20-летннего подозреваемого - приезжего из ближнего зарубежья - сотрудники полиции оперативно задержали и доставили в отделение для разбирательства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Он арестован.