В эквадорской столице Киото грабители убили российского туриста

Россиянин Алексей Домбровский 4 февраля погиб в Эквадоре. Мужчина с супругой путешествовал в этой стране. Пара остановилась в одном из отелей эквадорской столицы Кито. В тот день вечером супруги вышли из отеля прогулять по исторической части города.

Неожиданно на российских туристов напали четверо грабителей. Злумышленники нанесли мужчине несколько ножевых ранений, от которых он позже скончался в больнице. Об инциденте узнали в посольстве России в Эквадоре. Дипломаты рассказали, что местная полиция приехала на место происшествия через несколько минут и задержала по горячим следам троих из четверых грабителей. Есть надежда, что в ближайшее время время поймают и четвертого.

Расследование убийства россиянина идет полным ходом, эквадорская сторона активно помогает. Сотрудники консульства постоянно находятся на связи с супругой погибшего. Дипломаты отметили, что на туриста напали в исторической части Кито. Этот район нельзя назвать благополучным, «хотя там и немало полиции находится», - передает ТАСС.