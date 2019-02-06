Фото в купальнике чуть не стало причиной увольнения учительницы

В Барнауле родителей настолько возмутила фотография учительницы в купальнике, что дело чуть не дошло до увольнения. Фотографию учительницы русского языка и литературы сделали на одном из соревнований.

Свободное время женщина посвятила зимнему плаванию, снимок в закрытом купальнике она разместила у себя в соцсети. Родители учеников нашли фотографию педагога, и некоторым из них показалось недопустимым то, что учительница позволяет себе подобные фото.

«Кто-то прислал фотографию директору школы. Было неприятно, конечно, неожиданно», - рассказывает учитель. По её словам, после этого директор предложила женщине уйти из школы по собственному желанию. Узнав об этом, многие родители не согласились с методами руководства школы и заступились за педагога. В результате женщина сохранила не только любимое хобби, но и работу, сообщает РИА Новости.