Герои среди нас: мужчина спас пассажиров автобуса после смерти водителя

Инцидент произошёл в городе Шелехов Иркутской области. Водителю автобуса внезапно стало плохо, и он отпустил руль. Неуправляемая машина начала съезжать с дороги, но пассажир взял управление автобусом на себя.

Героем оказался бывший полицейский Сергей Кузьмин, который более 27 лет служил в местных органах правопорядка, сообщает РИА Новости. Он заметил, что водитель больше не в состоянии управлять транспортным средством, и тут же бросился к рулю.

Кузьмину с помощью ещё одного пассажира удалось остановить автобус. После этого для водителя вызвали врачей скорой помощи, а до приезда медиков люди своими силами пытались привести пожилого человека в чувства. К сожалению, спасти 63-летнего мужчину не удалось: приехавшие врачи констатировали смерть водителя.