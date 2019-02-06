В Саратове снова заставили учителей убирать снег

На этот раз в центре внимания оказалась саратовская школа №78. Повод всё тот же: учителя вместо работы со школьной документацией орудуют лопатами, разгребая сугробы.

В Саратове с последствиями снегопада борются школьные учителя

Группа «Типичный Саратов» в социальной сети ВКонтакте снова обсуждает тяжкую долю местных учителей. Новый снимок со школьного субботника породил очередную волну негодования.

«Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией. Видимо, директор этой школы на выступлении мэра спал», - рассказали в соцсети. Мэр города поручил выяснить подробности ситуации.

Напомним, в конце января в интернете появилась фотография, как учителя школы №95 города Саратова собирают снег в мусорные мешки. Тогда в результате проведённых проверок, уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, а также объявили выговор директору школы и заместителю главы местной администрации.