В брянском храме с прихожанами говорил участковый

Старший участковый МО МВД России «Новозыбковский» посетил прихожан храма в честь Чуда Архистратига Михаила в Новозыбкове. Целью его визита был разговор с верующими о мошенниках.

Участковый Владимир Старовойтов рассказал прихожанам о современных мошенниках и о том, как их можно избежать, передаёт портал БрянскНовости.Ru. Он привёл реальные примеры из собственной практики, а также объяснил самые популярные схемы действий злоумышленников. Также Старовойтов сообщил верующим телефоны, на которые нужно звонить в случае возникновения сомнительных ситуаций. В заключении встречи участковый ответил на все вопросы и раздал брошюры с памяткой о том, как не стать жертвой злоумышленников.