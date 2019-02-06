В Сети нашли «сына маминой подруги»

На популярном интернет-портале Pikabu пользователи опубликовали фото сверхуспешного человека. Мужчина одновременно пользовался сразу четырьмя смартфонами iPhone.

Мужчину тут же окрестили «сыном маминой подруги», что в интернет-сообществе обозначает человека, успех которого нельзя превзойти. На фото «Мистер Успех», одетый в деловой костюм, сидит за столиком кафе. В руках он держит три iPhone, четвёртый смартфон лежит на столе перед ним.

Пользователям даже удалось узнать мужчину. Один из комментаторов заявил, что учился вместе с ним. «Я его еще помню с одним iPhone, который он никогда не убирал в карман. Всегда носил костюм и рубашку, уникальный кадр. Может быть, люди и поверили бы в его суперуспешность, да только все вокруг знали, что живет он в той же студенческой общаге, в комнате на четыре человека, как и большинство студентов моего универа», - рассказал он.