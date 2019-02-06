Оперативники на пожаре на Никитском бульваре приняли за тело чью-то шубу

Информация о теле девятой жертвы, которое найдено в сгоревших квартирах на Никитском бульваре 12, оказалась ошибкой. Сначала появилась информация об новой жертве на месте пожара в «звездном доме». Источник ТАСС утверждал, что речь идет об обгоревших останках.

Позднее официальный представитель ГСУ СК столицы Юлия Иванова опровергла эту информацию, заявив, что данные не подтвердились. Как пишет Telegram-канал 112, кто-то из следственно-оперативной группы принял за труп чью-то шубу.

«Мужики, вы там внимательнее! А то в главке генералы за сердце уже хватаются. Ну, а если лажанулись, то не трепитесь журналистам», - предупреждают авторы канала. А то получилась новость о том, что сотрудник опергруппы нашел шубу.