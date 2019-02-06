Янукович: нынешняя власть Украины делает всё для разделения страны

Адвокаты экс-президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обратились в следственные органы, чтобы установить, кто виноват в присоединении Крыма к России, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом он заявил на пресс-конференции. По словам ЯНУКОВИЧА, нынешняя власть «с успехом» выполняет все для разделения страны, в том числе и потери полуострова. Поэтому защитники экс-президента обратились к следователям, чтобы установить виновных.

«Конкретные виновники: кто нарушил конституцию Украины и совершил в Украине военный переворот государственный? Кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции. Кто совершил эту ужасную провокацию?» – цитирует ЯНУКОВИЧА «РИА Новости».

Напомним, Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА виновным в госизмене и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. Приговор зачитывался более 8 часов.