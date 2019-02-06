В последние дни в Сети продолжает набирать популярность тег «Бойня на Мичуринском 01.02. 2019». Сидя в ресторане «Чайхона N1» на Мичуринском проспекте, нетрезвые мужчины потребовали, чтобы молодой человек «поделился своими девушками». На отказ они начали оскорблять, угрожать, а затем и жестоко избивать двадцатилетнего парня, заступившегося за своих подруг. О подробностях ситуации поделилась в своей социальной сети Instagram сама участница происшествия с просьбой поделиться новостью.

Анастасия пишет о том, что вечером в пятницу, 01.02.19, она со свои молодым человеком Никитой и подругой Дарьей сидела в ресторане «Чайхона N1». Девушка рассказывает: «За соседним столом сидела компания нетрезвых мужчин в возрасте за сорок, которые начали проявлять нездоровое внимание ко мне и к моей подруге. Мы позвали менеджера ресторана и попросили пересесть подальше от буйных соседей, за другой столик того же заведения. В ответ на это мы получили обещание в течение пары минут выполнить нашу просьбу. Но переместиться мы не успели, мужчины подошли с неожиданной просьбой к Никите - «поделиться девушками».



Они окружили стол, за которым сидела компания молодых ребят, и начали требовать, чтобы дамы поехали с ними. Естественно, девушкам стало страшно и неприятно от таких предложений. Мужчины вытащили Никиту из-за стола после вежливого отказа «делиться», началась потасовка.

«При том, у Никиты была сломана рука, но он все равно пытался отбиваться и защищать нас. Мужчины начали жестоко избивать его, вернее сказать, убивать. Мы кричали о помощи. Подбежали охранники, официанты. Но нападавшие оказались сильнее. Когда Никита уже лежал без сознания на полу после удушающего приема и ударов по голове, они стали добивать его ногами по лицу. Один из их компании держал нас с подругой за руки с криками: «Я убью вас, мрази». Пока правоохранительные органы ехали на место происшествия, нападавшие выбежали из ресторана, один сел в такси (со слов охраны), другие убежали в сторону улицы Мосфильмовская и скрылись. Кроме моего молодого человека пострадали официанты, менеджер и другие посетители заведения! Мы с подругой получили сильные ушибы спины и головы. В итоге, у моего Никиты перелом челюсти со смещением, перелом позвоночника в шейном отделе, сотрясение мозга тяжелой степени, внутренние органы отбиты. Сейчас он лежачий больной, даже еду он может получать только с помощью трубочек, врачи борются за его жизнь. Ждем операцию. Чудо, если парень не останется инвалидом. Мы вместе с полицией отсмотрели видео с камер наблюдения, прошло уже несколько суток, пока никакой ясности нет».

Тысячи из подобных историй остаются городскими страшилками, люди, у которых не хватает средств на операции и прочее лечение, становятся инвалидами, преступники продолжают ломать судьбы. Эти звери в любой момент могут находиться рядом с вами, вашими детьми, они должны быть изолированы от общества по закону. Трагичность ситуации заставляет крепко задуматься, ведь на месте пострадавших может оказаться каждый.

Редакция будет продолжать следить за развитием событий.