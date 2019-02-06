В Серпухове у пенсионерки вырос экзотический цветок

71-летняя Валентина Проценко из Серпухова в домашних условиях вырастила экзотический цветок аморфофаллус. С греческого название переводится как «бесформенный фаллос».

"Рос все время в горшке. Напоминал пальму какую-то. Каждую осень умирал, а весной прорастал заново. Лет семь назад на лето я решила его высадить в палисадник перед домом. Осенью он как обычно завял. Я принесла его домой, посадила в горшок, и прямо зимой он начал стремительно расти. Пальма на верхушке сформировалась в огромный цветок. Бутон был около 60 см, со стеблем почти 2 м", - рассказала женщина. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.