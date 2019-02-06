С любовью к газете. Всеволоду Богданову – 75!

Всеволод Леонидович Богданов – настоящий патриарх российской журналистики. Начав в далеком уже 1969-м году в областной газете «Магаданская правда», он стал самым молодым в стране заместителем главного редактора. Еще тогда он считал главным в журналистике близость к читателю, и отказывался от повышений и приглашений в центральные средства массовой информации, чтобы сохранять эту близость.

Но талантливому журналисту нельзя не расти. И дальше он прошел весь путь от простого журналиста до поста Генерального директора генеральной дирекции Центрального телевидения.

А в 1992-м году принял в свои руки бразды правления сложнейшей организации – Союза журналистов России.

Мы все помним это непростое время, когда из пепла советской журналистики прорастала журналистика новой России. Она рождалась в муках. Новое время диктовало новые правила, и изучать, а то и писать их, приходилось на ходу. Только Всеволод Леонидович знает, как трудно пытаться отвечать за интересы многотысячной армии журналистов, которые зачастую исповедуют и проповедуют диаметрально противоположные ценности.

Тем не менее, авторитет Союза Журналистов России бесспорен, и во много, если не большей частью, это заслуга его бессменного руководителя с 1992-го по 20017-й год. Всеволода Леонидовича Богданова. Сейчас он является Почетным председателем этой организации, доверив «руль» людям помоложе.

Когда-то он сказал: Газета – это любовь. Либо она есть, либо ее нет. Свою любовь к газете Всеволод Леонидович пронес сквозь время. И она отвечает ему взаимностью.

С днем рождения Вас, дорогой коллега!