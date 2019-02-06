В Верховной раде возмутились уголовным делом следкома

В парламенте Украины были крайне удивлены возбуждением уголовного дела против должностных лиц правоохранительных органов своей страны.

О возбуждении уголовного дела против должностных лиц правоохранительных органов Украины сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Фигурантами стали те, кто возбудил уголовное дело против российского следователя, ведущего расследование против представителей политического истеблишмента официального Киева.

На Украине новость вызвала неоднозначную реакцию.

«Если им нечего делать, ну пускай занимаются этой ерундой», — примерно такими словами пояснил корреспонденту АН депутат Верховной Рады Мустафа Найем инициативу Следкома.

К перспективам нового дела российского следкома в украинском парламенте отнеслись скептически.