Неизвестный трижды выстрелил в голову почтальона в Сергиевом Посаде
6 февраля 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Грабитель напал на почтальона, который разносил пенсии. Пострадавший получил три пули в голову и был экстренно госпитализирован.
«В результате происшествия в Сергиевом Посаде в крайне тяжелом состоянии человек доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу», – сообщили в Минздраве Московской области. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Как передает НСН с ссылкой на агентство "Москва", возбуждено уголовное дело в Красногорске после смерти двух девочек в результате пожара в одной из квартир на улице Пионерской.