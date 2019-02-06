Сельдяные короли - предвестники конца света выходят из глубин океана

Из глубины океана всплывают предвестники скорого конца света, уверены японцы. Гигантские рыбы, которые местные жители называют «сельдяные короли» появились в порту Имизу. Рыбаки, выловившие огромных рыбин в панике, по древней легенде такой улов связывают с грядущими катастрофами и катаклизмами.

Само название вида в переводе с японского означает "вестник из дворца короля драконов" и указывает на прямую связь со стихийными бедствиями. Скорее всего речь идет о тектонических изменениях, которые заставляют этих чудо-рыбин уходить из насиженных глубин и подниматься к поверхности.

"Сельдяного короля или, как его еще называют ремнетела, японцы хорошо знают. Но многие прожили жизнь и ни разу его не видели. Он обитает на больших глубинах, а если всплывает — жди землетрясения", — говорят эксперты.

Но идею суеверных японцев подхватили и уфологи. Они уверены, что появление «сельдяных королей» – еще одно подтверждение приближающегося конца света, который наступит из-за планеты Нибиру.

«Сельдяной король» внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Максимальная длинна особи, попавшей в сеть, достигала 11 метров, а вес «короля» был — 272 килограмма.