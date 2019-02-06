Дорогая гречка и дешёвая икра: как в январе изменились цены на продукты

В Росстате сообщили, какие продукты выросли в цене за первый месяц 2019 года. Также в ведомстве подсчитали и уровень роста цен. Особенно повышение стоимости сказалось на овощах и крупах.

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Нынешнюю стоимость товаров в Росстате сравнивали с данными за декабрь минувшего года. Существеннее всего подорожание коснулось товаров плодовоовощной группы, некоторых видов мяса, круп и бобовых, передаёт РИА Новости.

«Помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная - на 14,1%, огурцы - на 13,4%, виноград - на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь - на 6,4-7,5%. Наиболее заметно подорожало пшено - на 3,9%, крупа манная - на 2,2%, овсяная и перловая - на 1,7%, гречневая - на 1,5%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку - на 1,4-1,6%», - подсчитали в ведомств.

В числе подешевевших продуктов оказались лимоны и апельсины, цена на которые упала на 0,4% и 2,5% соответственно. Также снизилась стоимость икры лососевых рыб отечественного производства (1,3%) и свинины (0,4%).