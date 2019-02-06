В Копейске по поручению губернатора расселили 46 аварийных домов

В городе Копейске Челябинской области в рамках программы по расселению ветхо-аварийного жилья жителям куплено 230 квартир. В 2017 году были приобретены 96 квартир, в 2018 году – 57 квартир, в 2019 году ожидается сдача 10-этажного дома, где переселенцев ожидают еще 80 квартир.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» действует с 2016 года, именно тогда губернатор Борис Дубровский дал поручение расселить 46 домов в Копейске.

В Челябинской области на расселение аварийного жилья ежегодно выделяется один миллиард рублей.