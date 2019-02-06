В Бурятии продавали колбасу, зараженную африканской чумой

Почти три тонны колбасы, заражённой африканской чумой свиней, продали в Бурятии, как сообщили в региональном Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в республику из Монголии ввезли более восьми тонн зараженной продукции. Коммерсанты продавали ее в Улан-Удэ и в районных магазинах, отмечает ОТР.

В настоящий момент специалисты Россельхознадзора изымают эту продукцию и уничтожают ее, передает Телеинформ.