Нужны ли России дороги из мусора?

В России могут начать строить дороги из мусора. Использовать для дорожного полотна переработанный пластик предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Идею депутат позаимствовал у голландцев, которые первыми решили выбрать в качестве материала для новой дороги переработанный пластик. Старовойтов считает, что подобную практику не мешало бы перенять и России.

«Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги», - предложил он.

В такой технологии Старовойтов видит лишь преимущества, сообщает РИА Новости. По его словам, дороги, сделанные подобным образом, не нужно будет регулярно «латать» - замене подлежит сразу целый участок.