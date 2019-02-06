Песков рассказал о своей работе и ответил, в чём смысл жизни

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на форуме «Медиадень» поделился своими размышлениями о смысле жизни и поразмышлял, почему не хотел бы быть журналистом.

Дмитрий Песков во время своего выступления на форуме рассказал, что, на его взгляд, смысл жизни заключается в созидании. При этом пресс-секретарь президента России уверяет, что борьба не является жизненной основой. Он считает, что смысл в борьбе есть только тогда, когда нет других выходов.

«Смысл жизни в созидании — будь то идеи, материальное, культурное, что-то осязаемое — или в участии в процессе созидания. Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться, чтобы созидать. Но мне не близко, что жизнь — это борьба», - сказал он.

Один из вопросов Пескову был о том, хотел ли пресс-секретарь президента быть журналистом, передаёт РИА Новости. Песков поделился, что не видит себя в этой роли, потому что такая профессия «требует постоянной включенности в повестку дня и умение добывать информацию». Также он подчеркнул, что очень дорожит своей работой.