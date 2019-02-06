Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц в Крыму обойдется в 690 млн

Наконец определилась точная сумма, в которую обойдется реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту. В конце ноября 2018 года было получено положительное заключение технической части проекта, а накануне – заключение о достоверности сметной стоимости, пишут "Аргументы недели - Крым".

За 690 миллионов 335 тысяч рублей будет заменена облицовка лестницы, выполнено восстановление декоративных элементов, конструкции ступеней и плитки площадок, фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой. Помимо этого, будут переложены ступени на всех ярусах – там проведут полный демонтаж и замену поврежденных блоков.

По информации главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА, учреждение «Инвестстрой» будет выступать заказчиком работ. Комитет конкурентной политики проведет конкурс по определению подрядчика. Ориентировочно на эти процедуры потребуется около 2 месяцев. А сами строительно-монтажные работы планируют завершить еще до исхода 2019 года.

Напомним, частичное обрушение Митридатской лестницы произошло в 2015 году. После этого были выполнены противоаварийные работы, а президент Владимир ПУТИН во время посещения Керчи в 2016 году поручил привести ее в порядок, а годом позже – ускорить реконструкцию. За это время успели перенести сроки выполнения работ и даже выявить нецелевое использование 160 миллионов рублей.