На месте пожара на Никитском бульваре найдено тело еще одного погибшего

Число жертв пожара, случившегося в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, возросло до девяти. 6 февраля при разборе завалов на месте пожара в доме найдены останки еще одного погибшего человека.

Информагентства передали, что обнаружено тело взрослого человека. Ранее сообщалось о гибели при пожаре на Никитском бульваре восьми человек, в том числе двоих детей.

В соцсетях пишут, что погибла семья ассистента по актёрам Галии Шакуровой. Погибла сама Галия, двое ее сыновей, мама и бабушка, - рассказал Сергей Савчук.

Возгорание произошло в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Источник в правоохранительных органах отметил, что дочь Башмета была опрошена в минувший вторник в качестве свидетеля,