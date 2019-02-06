Песков раскрыл размеры зарплат в пресс-службе Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл размеры зарплат в пресс-службе президента России.

Песков - заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента России.

Он получает один из самых высоких окладов во всей пресс-службе. По словам Пескова, оклады его подчененных начинаются от 50–60 тысяч рублей. На форуме «Медиадень» он рассказал, что в пресс-службе довольно длинная карьерная лестница. Стартовая позиция — специалист, потом консультант, у него несколько градаций, через которые нужно пройти. После этого работника повышают до советника, затем — замначальника департамента, начальник департамента, референт, - передает РБК.

Помимо стабильной зарплаты бывают премии. В прошлом году все сотрудники пресс-службы получили 13 зарплату в размере одного оклада. Песков отметил, что в госслужбе существует и применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру, система надбавок.

К должностному окладу идет надбавка за стаж, надбавка за секретность, за ненормированный рабочий день и так далее.