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Брюховецкий район: перспективы развития

6 февраля 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Брюховецкий район: перспективы развития

В Брюховецком районе по поручению главы краевого парламента Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы в составе депутатов ЗСК и руководителей органов местного самоуправления.

В центре внимания депутатов были темпы социально-экономического развития муниципалитета в рамках исполнения положений Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальных и региональных проектов, а также подготовки традиционного Дня муниципального образования в стенах Законодательного Собрания.

Рабочую группу возглавил председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко.

- Основная цель нашей встречи – предварительно оценить текущее положение дел в районе в области экономики, в социальной сфере, ЖКХ, – отметил Сергей Жиленко, открывая заседание.

Члены рабочей группы предметно изучили сильные и слабые стороны жизнедеятельности района. Вопросы, требующие детального рассмотрения и оперативного решения, были отмечены в социальной сфере – снижение рождаемости, неукомплектованность врачами первичной категории медицинских учреждений отдаленных населённых пунктов. Также было уделено внимание поддержке предпринимательства, состоянию дорог, экологии.

Комментируя оценки специалистов администрации, глава района Владимир Мусатов заметил, что не все озвученные цифры свидетельствуют об успехах муниципалитета. По его словам, из-за отсутствия земельных участков в районе невозможно вести многоквартирное строительство, насущной является проблема аварийного жилья, беспокойство вызывает ситуация с канализацией в станице Переяславской.

С просьбой оказать содействие в решении этих и других проблемных вопросов глава администрации обратился к депутатам ЗСК.

- Именно для решения проблем мы сегодня работаем. Депутаты призваны помочь вам. Наша задача не критиковать муниципалитеты, а оказывать всестороннюю помощь в рамках реализации положений Указа Президента. Это принципиальная позиция председателя ЗСК Юрия Бурлачко, – подчеркнул Сергей Жиленко.

Озвученная в ходе заседания рабочей группы информация станет предметом обсуждения и анализа на «круглом столе» под председательством спикера кубанского парламента.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края регулярно организуют расширенные выездные заседания по оценке темпов развития муниципалитетов. В прошлом году парламентский анализ ситуации проведен в Кореновском, Тимашевском, Новокубанском районах и городе-курорте Анапа. По итогам был выработан ряд рекомендаций, которые нашли свое отражение в резолюциях и постановлениях краевого парламента.

Данные документы определили алгоритм действий для местных администраций в решении назревших проблем.

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