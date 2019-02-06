Челябинские больницы получат деньги на ремонт

152 миллиона рублей будет направлено на капитальной ремонт трех больниц. В городской клинической больнице № 1 будет отремонтирован терапевтический корпус и приемный покой. На это потратят 137,4 миллиона рублей. В ГКБ № 8 отремонтируют входную группу, в ГКБ № 6 – ожоговое отделение. На эти нужды будет направлено 13 и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Реконструкция ожидает и другие медицинские учреждения города. Так, в Челябинской областной клинической больнице отремонтируют фасад здания операционный блок № 1, травматологическое отделение и переход. Финансирование будет осуществляться по программе «Развитие здравоохранения Челябинской области». Модернизация обойдется в 59,5 миллионов рублей. В областной клинической больнице № 3 на северо-западе Челябинска проведут капитальный ремонт приемного покоя и экстренной операционной.

Значительная сумма будет выделена и на ремонт операционного блока № 4 Челябинской областной больницы – 125 миллионов рублей.