Правовая защита граждан в приоритете

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги работы за 2018 год. Он работает под руководством Андрея Горбаня в составе заместителя председателя комитета Бориса Юнанова, секретаря комитета Андрея Дорошенко и члена комитета Владимира Агафонова.

Результатом законотворческой деятельности в течение года были 105 подготовленных правовых актов: 23 закона и 82 постановления. Они касались правового регулирования проведения выборов в крае, обеспечения условий реализации и защиты прав человека, правопорядка и безопасности граждан, совершенствования законодательства об административных правонарушениях, организации государственной службы, вопросов назначения мировых судей и их материально-технического обеспечения, уточнения границ судебных участков.

Среди самых значимых задач комитета – формирование в крае корпуса мировых судей. Назначение Законодательным Собранием Краснодарского края мировых судей региона происходит после рассмотрения кандидатур на заседании комитета. Так, в отчетный период был назначен 91 мировой судья. Кроме этого, комитетом велась работа по совершенствованию законодательства в сфере мировой юстиции.

Большую помощь в этой работе оказывал созданный при комитете экспертно-консультативный совет, в который входят ведущие ученые-правоведы, заслуженные работники правоохранительных органов. Так, 24 января 2018 года эксперты рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональное законодательство в части установления пребывания в должности мирового судьи Краснодарского края. На июньском пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О мировых судьях Краснодарского края», которым предлагается увеличить срок полномочий мирового судьи, назначаемого впервые с двух до трех лет. На сентябрьском пленарном заседании данный законопроект был принят в целом.

На июньской сессии по предложению комитета было принято постановление о создании Координационного Совета по вопросам повышения эффективности обеспечения деятельности мировых судей Краснодарского края, участковых уполномоченных полиции, исправительных учреждений. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения в том числе и вопросов предоставления в пределах границ муниципальных образований помещений для работы и деятельности исправительных учреждений в регионе, а также в части решения вопросов трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории края.

Комитет принял активное участие в подготовке постановления «Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о совершенствовании миграционного законодательства в целях

противодействия незаконной миграции». Документ содержит предложения по изменению действующего законодательства и принятию новых актов, касающихся, к примеру, замены уведомительного характера миграционного учета на разрешительный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания; введения обязанности для иностранных граждан и лиц без гражданства самостоятельно регистрироваться по месту пребывания и целый ряд других.

Вместе с тем по предложению комитета были приняты два постановления о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Краснодарского края и Могилевским областным Советом депутатов, а также Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, что послужит укреплению дальнейших межпарламентских связей.

В 2018 году председатель комитета Андрей Горбань неоднократно принимал участие в совещаниях, заседаниях коллегий и прочих мероприятиях, проводимых правоохранительными органами Краснодарского края, на которых подводились итоги работы указанных органов, обсуждались наиболее актуальные вопросы и проблемы, требующие принятия соответствующих решений.

В течение года осуществлялось взаимодействие с избирательной комиссией края, Контрольно-счетной палатой региона, правовым департаментом администрации края, региональным министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, краевым государственным юридическим бюро, Общественной палатой края и Уполномоченным по правам человека в регионе.

Комитетом было рассмотрено 330 обращений граждан, заявителям даны соответствующие разъяснения, оказана правовая помощь и содействие в решении различных вопросов.