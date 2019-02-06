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Казаки – особое сословие?

6 февраля 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Казаки – особое сословие?

Челябинец, профессор истории Александр Худобородов уже много лет изучает историю казачества. Его книга, недавно изданная в соавторстве с Мариной Яшиной, «Российское казачество на чужбине 1920-1940 годы» буквально потрясло всех интересующихся казачьей историей. Сегодня Александр Леонидович ждет выхода в свет своей очередной научной работы по истории и проблемам казачества. И выйти она должна в известном международном издании, что станет заметным событием в жизни всех, кто интересуется происхождением и судьбой этого гордого то ли народа, то ли сословия…

Накануне этого радостного события наш корреспондент встретился с доктором исторических наук Александром Худобородовым:

- Александр Леонидович, что заинтересовало зарубежных историков в истории российского казачества? Казалось бы, непрекращающиеся споры о том является казачество народом, или это все-таки служивое сословие, сформировавшееся из беглых холопов, сегодня мало кого интересует даже в России?

- Эта статья скоро выйдет в одном из зарубежных международных исторических изданий. На английском языке.
Зачастую сегодня Запад все еще не принимает нашу историю, хочет видеть нас исключительно в карикатурном виде, считать, что мы варвары. Думаю, что эта публикация будет с интересом воспринята определенным кругом людей: любителями России, русистами, как их раньше называли – советологами, профессиональными историками, политологами, зарубежным казаками, внуками и правнуками эмигрантов из Советской России.

В этой статье я и мой соавтор Анна Самохина, кандидат исторических наук, на фактическом материале показываем, что основным жанром в казачьей истории, была не академическая наука, а историческая публицистика и мемуары. Потом мы анализируем несомненные интересы и предпочтения среди казаков-эмигрантов. Потому, что в основном историю казачества изучали конечно же сами казаки. Хотя и были иные. Например, наш земляк, челябинец Евгений Францевич Шмурло. Или Сергей Иванович Пушкарев. Но это исключения. Казачья интеллигенция стремилась выполнить свою историческую миссию, сохранить для последующих поколений историческую память своего сословия. Поскольку это сословие в Советском Союзе было ликвидировано…



- Так все-таки кто такие казаки?
- Фактически казачество это и субэтнос и сословие. Поскольку в царской России население состояло из сословий, казачество постепенно сформировалось как особое сословие. А с другой стороны, с точки зрения национального состава оно, конечно же было неоднородым …

- Александр Леонидович, почему казачество стало основной темой ваших иссследований?
- Это тема не просто моего научного исследования.

Это вечная тема в России. Потому, что в истории казачества во многом воплощается проблемы истории всей нашей страны, ее противоречия и боль всей нашей дореволюционной истории, и особенно периода революции и гражданской войны и последующей эмигрантской жизни. На примере казачества можно показать все противоречия нашей отечественной истории, которые прослеживаются в трагической судьбе этого сословия. Наряду с другими сословиями: дворянством, мещанством, купечеством, крестьянством. Все они были ликвидированы в конце ноября 1917 года декретом Совета Народных Комиссаров. Когда появилось одно звание – гражданин Советской Республики. И все хутора, станицы стали преобразовывать…
С точки зрения логики и развития революционных событий это было оправдано. А с точки зрения судеб сотен тысяч людей – казаков, которые верой и правдой служили Отечеству, Государству, защищая его рубежи. А это была одна шестая часть планеты…. Конечно же, нет. Это была трагедия. Создать новый мир можно было и без таких потрясающих издержек и ужасов, которые мы реально испытали.

- Как называется ваша статья. Возможно, ее многие захотят прочитать в интернете…
- Статья называется «Проблема происхождения и развития казачества в исторической науке русского зарубежья». Взяли в качестве примера малоисследованные исторической наукой материалы казачьей эмиграции. И в первую очередь вопрос, который долгое время в Советской России не изучался, - история казачества, его происхождения и развития в досоветский период. Эта тема малоисследованна. Некоторые стереотипы и некоторые мифы живучи до сих пор и в современном казачьем движении. Например, труд эмигранта Исаака Быкадорова (1930г.) о том, что казачество это совершенно особый этнос, никак не связанный своим происхождением с русским, малороссийским и белорусским народом. Или вот еще, идеи того же Быкадорова о том, что было такое, отдельное государство «Казакия», и его надо возродить. Все это сегодня, выглядят, конечно же, фантастически.

Да и само казачество не было цельным. Потому, что оно возникло вначале как отряды, общины вольных казаков, совершенно не зависимых от государства. Яицкие, донские, запорожские, уральские казаки…. И только потом, постепенно, они стали играть определенную роль в интересах Российского государства. Как буфер на границе с кочевниками и иными народами….

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