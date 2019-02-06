На космодроме Плесецк сегодня Минобороны провело учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Ракета стартовала в 11:31 мск и прибыла "в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка".

В оборонном ведомстве отметили, что целью пуска перпективной ракеты РС-24 "Ярс" являлось подтверждение его тактико-технических и летных характеристик. Все задачи были успешно выполнены.

Стратегический комплекс РС-24 "Ярс" - модификация комплекса "Тополь-М". Он оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования.

В 2019 году на боевое дежурство планируется поставить более 30 пусковых установок с МБР "Ярс" и "Авангард".