Подорожает ли бензин весной?

Буквально на днях заголовки в СМИ пестрили на первый взгляд циничной фразой – стоимость бензина в отдельно взятой Москве уменьшилась в среднем на 1 копейку. Цены, практически, рухнули. Но если отбросить сарказм, то даже банальная стабилизация стоимости топлива достигнута исключительно с помощью административного регулирования.

Божий бич

«В настоящий момент производство и продажа бензина убыточны, - отмечает эксперт Союза нефтегазопромышленников России, член комитета ТПП по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев. - То есть рынок не ликвиден. Соответственно, и проблема с обеспечением рынка бензином постепенно растет. Если не вернуть рынку ликвидность, будет то же самое, что было в 1996 году, в 2000 году, в 2008 году. Мы это все проходили. У нас такие кризисы постоянно. Причина этих кризисов одна – стремление регулировать рынок административными мерами, а не экономическими. И такое административное регулирование в условиях рыночной экономики – это божий бич».

И хотя правительство

обещает компенсировать нефтяным компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой и предусмотреть обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ - пока возможный эффект от этих мер представляется туманным даже Минфину. Реальный эффект можно будет увидеть, по мнению главы департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексея Сазанова, не раньше, чем через 3-6 месяцев.

"Пока действует это соглашение [между правительством и нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо], оценить эффективность демпфера сложно, так как есть смещение двух инструментов - административного регулирования и налогового. Пока достаточно сложно понять, какой из них какой эффект вносит. Будем смотреть, квартал-два точно будем мониторить", - отметил Сазанов.

Кризис с резким ростом цен на топливо в России, казалось бы, миновал. Скачка стоимости бензина на автозаправках, который был летом, удалось больше не допустить.

При этом в действительности в настоящий момент рыночные условия никак не изменились. Более того, добавился ряд факторов, которые, наоборот, могут вновь заставить цены на бензин поползти вверх.

В первую очередь – это новый НДС, который поднялся с 18% до 20%. Причём нужно понимать, что этот весьма противоречивый налог оплачивает из своего кармана конечный потребитель, то есть клиент автозаправки. Другой важный момент касается акцизов. Ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России с нового года увеличились в 1,5 раза. Налоговый кодекс предусматривает рост ставок акцизов на бензин на 4,1 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей на тонну, а на дизтопливо - на 2,876 тысячи рублей до 8,541 тысячи рублей на тонну. И повышение акцизов, в итоге, не может не отразится на цене топлива. Это - азбучная истина.

Дальше ещё интереснее – растут налоги на добычу нефти (НДПИ). В первую очередь это связано решением Правительства РФ поэтапно поднимать эти сборы в рамках так называемого налогового манёвра. Средняя ставка НДПИ на нефть за 12 месяцев 2018 года выросла на 53,3% по сравнению с 2017 годом.



Убыточная нефтепереработка



Серьезные проблемы испытывают нефтеперерабатывающие заводы. Так, чтобы произвести тонну дизельного топлива придётся заплатить налогов на 3 тыс. руб., а тонна АИ-95 потребует 7 тыс. руб. Но даже если снизить налоговую нагрузку на отечественные НПЗ, то всё равно остаётся госмонополист в лице «Транснефти». Она проиндексировала стоимость прокачки нефти по своим системам на 3,87% в 2019 году. Хотя, если бы не ФАС, то ещё в 2018-ом эти тарифы выросли бы вообще на четверть. РЖД также проиндексировали стоимость грузовых перевозок и пользование инфраструктурой – в этом году рост тарифов составит 3,5%.

В итоге действия Правительства РФ по стабилизации цен поставили производство бензина на НПЗ на грань рентабельности. Прибыли практически никакой нет. Одновременно с этим на носу весна и начало посевных работ. И в таких непростых условиях образуется вилка – НПЗ не могут наращивать производство топлива в связи с тем, что работает в ноль, а сельхозтехника, которой надо выходить в поле спровоцирует повышенный спрос на дизель. Вместе эти два фактора - ещё одна причина возможного грядущего скачка цен. Ведь топливо из ниоткуда не появится, а НПЗ работать себе в убыток не станут. Кроме того, уже давно известно, что НПЗ именно весной встают на плановый ремонт.

Вдобавок на рост цен влияет и искусственный дефицит топлива на внутреннем рынке. Причина дефицита по-рыночному проста – продавать бензин за рубеж за доллары намного выгоднее, чем на внутреннем рынке за «деревянные». Так, в декабре прошлого года рост экспорта высоко- и низкооктанового бензина по сравнению с ноябрем зафиксирован у следующих компаний: «ЛУКОЙЛ» – в 22,5 раза, «ТАИФ» – в 3,5 раза, «Газпром нефть» – в 1,8 раза, «Сургутнефтегаз» – на 35,8%.



Против спекулянтов



«Роснефть» совместно с биржей СПбМТСБ предложили ограничить количество спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центральному Банку РФ с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов.

Проблема здесь в том, что существующая структура биржевых сделок непрозрачна. Она не позволяет раскрывать информацию о торгах, чем пользуются недобросовестные участники рынка. Как результат – на бирже слишком много компаний-перекупщиков (до 80%), среди которых отдельные компании получают максимальные объёмы биржевых продуктов на интересующих их базисах. Получается, что те, кто не занимается производством нефти и не управляется государством, независимые АЗС, начинают поднимать стоимость своего бензина.

Кроме того «Роснефть» и СПбМТСБ предлагают участие в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. Однако власти пока никак не отреагировали на данные предложения. И это в условиях, когда цены на топливо заморожены до конца марта. А что с ними случится и с какой силой они сорвутся и устремятся ввысь – можно только гадать.

Сергей НИКИТИН