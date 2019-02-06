В Москве в среду, 6 февраля, неизвестный сообщил о заложенной бомбе в торговом центре "Европейский".

Аноним сообщил, что в ТЦ "Европейский" по адресу площадь Киевского Вокзала, дом № 2 якобы заложено взрывное устройство.

Сегодня же анонимное сообщение поступило об угрозе взрыва в посольстве Афганистана, которое находится на Поварской улице, 42, строение 1. Из посольства эвакуированы около 15 человек. На место ЧП прибыли оперативные службы, полиция и МЧС.

Волна звонков началась утром 5 февраля, а последний звонок поступил примерно в 18:30. Анонимные угрозы поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

На вечер 5 февраля были зафиксированы сотни сообщений. Ни одно из них не подтвердилось.