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Законы для решения проблем курортов и экологии

6 февраля 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законы для решения проблем курортов и экологии

Возглавляемый Александром Джеусом комитет ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма подвел итоги своей деятельности за 2018 год.

В составе комитета работают Сергей Орлов – заместитель председателя комитета, Андрей Булдин – секретарь, члены комитета – Сергей Белан и Виктор Тепляков. За это время комитетом подготовлено 42 проекта нормативных правовых актов, в том числе 24 краевых закона и 18 постановлений ЗСК. Проведено 40 заседаний (из них пять выездных: в Новороссийске, Темрюкском, Новокубанском, Каневском и Успенском районах), 20 – расширенных, 5 – по выполнению «майского» Указа Президента РФ, 7 – совместных с комитетами Законодательного Собрания и 32 – с участием членов Совета молодых депутатов. В общей сложности на них рассмотрено 179 вопросов. Также состоялось 166 заседаний рабочих групп комитета, 78 - совещаний, «круглых столов», конференций. За отчетный период проведены 33 проверки соблюдения федерального и краевого законодательства, в том числе по вопросам: «О ходе исполнения постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края» (проведены выездные контрольные мероприятия в Темрюкском, Апшеронском, Абинском, Лабинском, Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Отрадненском, Успенском районах, Анапе и Сочи); «О развитии лесного хозяйства на территории Краснодарского края» (состоялись выездные контрольные мероприятия в Апшеронском, Белореченском и Гулькевичском районах); «О ходе исполнения Закона Краснодарского края «Об отходах производства и потребления» (проведены выездные контрольные мероприятия в Абинском, Крымском, Успенском, Новокубанском, Каневском районах и Анапе); «О развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края» (состоялись выездные контрольные мероприятия в Геленджике, Апшеронском и Туапсинском районах). В отчетном периоде с участием комитета проведены выездные заседания комитетов ЗСК в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года в Успенском, Новокубанском, Каневском районах и Анапе. Оказано содействие в выявлении проблем и путей их решения по профилю деятельности комитета в рамках подготовки презентаций города-курорта Анапы, Тимашевского, Новокубанского, Успенского, Северского, Каневского районов. Весной 2018 года при поддержке комитета в Краснодаре проведена краевая выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма. В ней приняли участие представители всех городских округов и муниципальных районов Краснодарского края: 310 мастеров декоративно-прикладного искусства, 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе народных ремесел.

В рамках межпарламентского сотрудничества Законодательного Собрания Краснодарского края и Государственного Совета Республики Крым состоялся визит делегации Законодательного Собрания Краснодарского края в город Керчь Республики Крым. Во время проведения XXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) в городе Керчь состоялось заседание круглого стола по темам «Развитие яхтенного туризма на Черноморском побережье Российской Федерации» и «Об опыте взимания курортного сбора на территории Краснодарского края: проблемы и перспективы». В рамках данного мероприятия председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов подписали Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного туризма. - Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма. Он очень перспективен и для Краснодарского края, – подчеркнул Юрий Бурлачко. В отчетный период комитетом рассмотрено 62 письменных обращения, в том числе 32 обращения граждан, 30 – от предприятий, учреждений, организаций. С выездом на место рассмотрено девять обращений.

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