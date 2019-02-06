Все нюансы перехода на цифровое вещание

Первый вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко провел совещание, на котором были рассмотрены промежуточные итоги информационно-разъяснительной работы и подготовки законопроекта о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом на цифровое телерадиовещание в Краснодарском крае. Данные вопросы неоднократно обсуждались в ЗСК и вошли в принятую на совместном совещании 24 декабря 2018 года резолюцию, выполнение которой находится на личном контроле председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко.

В разговоре на актуальную тему приняли участие председатели профильных комитетов и начальники управлений ЗСК, руководство министерств финансов, труда и социального развития, департаментов информационной политики, информатизации и связи, члены экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК, заместители глав МО Горячий Ключ, Апшеронского, Мостовского и Отрадненского районов.

Предваряя обсуждение, Николай Гриценко напомнил, что в России продолжается поэтапный переход с аналогового на цифровое телевещание федеральных телеканалов. Кубань определена в третью волну.

Руководитель департамента информационной политики края Владимир Пригода подробно рассказал о ходе разъяснительной работы, которая с середины прошлого года проводилась в разных формах: с использованием тематических роликов на телевидении, наружной рекламы, раздаточного материала в общественных местах.

Однако первый вице-спикер акцентировал внимание на размещении информации на сайтах муниципальных образований. Проведенный профильным комитетом ЗСК мониторинг показал, что из 44 муниципалитетов в девяти вообще нет никаких сообщений об этом; в двух районах последняя информация датирована августом – декабрем прошлого года. В этой связи комитет подготовил и направил в муниципалитеты перечень вопросов для изучения ситуации. Присутствующие на этом совещании заместители глав четырех районов доложили о разъяснительной работе на местах.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов порекомендовал им оперативно изучить положительный опыт других территорий в части разработки единого пошагового, понятного людям алгоритма действий по переходу на «цифру».

Также участники совещания сошлись во мнении о необходимости продолжения масштабной разъяснительной работы, в том числе с оповещением информации в МФЦ, муниципальном транспорте, аэропортах, на авто- и железнодорожном вокзалах. Главам муниципальных образований рекомендовано до 1 мая провести собрания граждан, где также обсудить эту тему.

Далее участники совещания рассмотрели вопрос предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за приобретенные комплекты оборудования для приема сигнала в цифровом формате. Эти меры закреплены в разработанном законопроекте, который планируется вынести на февральскую сессию ЗСК. Как прозвучало в ходе обсуждения, получателями единовременной выплаты за приобретенную технику – телевизионные приемники, цифровые приставки, обеспечивающие прием сигнала в формате стандарта вещания DVB-T2, или спутниковое оборудование – станут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие право на назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с Законом Краснодарского края «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае». Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша отметил, что на этот вид помощи претендуют в регионе 79 тысяч семей. На эти цели планируется выделение средств из краевого бюджета.

Профильный комитет ЗСК для контроля за выполнением ранее принятой резолюции от 24 декабря 2018 года совместного совещания запланировал провести несколько выездных заседаний в муниципальные образования края.

- Посмотрим, как органы местного самоуправления работают над реализацией федеральной программы по переходу страны на цифровое телевидение. Краснодарский край должен выглядеть достойно. Для этого мы проводим большую работу. У жителей пятимиллионной Кубани не должно возникнуть проблем при переходе на цифровое телерадиовещание, – сказал в завершение первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.