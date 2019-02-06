Совместное решение проблем

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко провели на этой неделе совместный выездной прием граждан в Анапе.

В нем также участвовали глава муниципалитета Юрий Поляков, специалисты отраслевых служб и администрации города. Рабочая поездка парламентариев началась с посещения села Джигинка, где ведется строительство здания для пожарной части. Гараж на две пожарные машины со вспомогательными помещениями планируется ввести в эксплуатацию до конца первого квартала текущего года. Депутаты держат возведение объекта на контроле. Темпы и качество выполнения работ нареканий не вызвали. Юрий Поляков поблагодарил Юрия Бурлачко и Ивана Демченко за решение о создании части, отметив рост числа возгораний за последние годы.

- Нет никакого сомнения в том, что новая пожарная часть здесь необходима — это вопрос безопасности людей, которая всегда в приоритете. Пожарная часть будет обеспечивать защиту не только Анапы, но и семнадцати населённых пунктов, расположенных в округе, — сказал Юрий Бурлачко. После осмотра стройплощадки состоялся прием граждан.

В частности, был поднят вопрос передачи в бессрочное пользование фонду содействия выполнению госпрограммы «Доступная среда» земельного участка, прилегающего к городскому причалу №26. Площадку планируется обустроить так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься там дайвингом для реабилитации и социальной адаптации. Подробно о проекте рассказал паралимпиец, многократный чемпион по метанию копья, президент фонда «Доступная среда» Никита Ванков. Ему удалось значительно восстановиться после травмы благодаря спорту, в настоящее время он сам помогает пройти реабилитацию другим, в том числе детям. Депутаты направили запрос в анапский отдел Росреестра по Краснодарскому краю, чтобы выяснить, есть ли правовые основания для передачи участка.

- Будем разбираться, смотреть различные варианты. Для таких тренировок нужен и бассейн, и выход к морю. Если юридически этот участок можно передать в аренду, то почему бы и нет, но в случае возникновения сложностей, необходимо проработать остальные варианты решения вопроса, — сказал Юрий Бурлачко.

Еще один вопрос, касающийся рекреационной составляющей города, был озвучен членами Анапской региональной курортной ассоциации. Речь шла о необходимости на законодательном уровне принять положение о курорте. В первую очередь оно должно быть направлено на защиту анапских пляжей, которые интенсивно размываются морем.

Иван Демченко предложил начать подготовку необходимых документов для разработки проекта положения на уровне городского Совета Анапы, затем

передать их в ЗСК и Совет законодателей Кубани. В ходе приема затронут ряд проблем, связанных с недвижимостью, газификацией, строительными недочетами в сданной в эксплуатацию новостройке, расчета кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.