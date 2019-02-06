Деньги есть. Рогозин слетал на Урал на два дня за 6 млн. рублей

Дмитрий Рогозин во главе делегации "Роскосмоса" совершил рабочую поездку в Челябинскую область. Планировалось, что Рогозин из Москвы полетит в Челябинск, из Челябинска в Уфу, а потом вернется в столицу.

Как стало известно интернет-изданию Газета.ру, только на перелет главы Роскосмоса потрачено 6 122 000 рублей.

Для визита Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, стоимость фрахта составила более шести миллионов рублей. Судя по данным сайта госзакупок, для полета делегации авиакомпания "Космос" предоставила самолет Ту-134 (RA-65995) с питанием категории "Комфорт", а также резервный борт (RA-65994), сумма контракта составила 4 309 950 рублей. Полет должен был состояться 4 февраля из Внуково в Челябинск, затем в Уфу и 5 февраля из Уфы – в Москву.

На сайте авиакомпании уточняется, что ВИП-борт рассчитан на 30 человек, "салон самолета разделен на четыре класса, в первом классе на просторных креслах могут с комфортом разместиться два человека".

Для полетов по предприятиям Челябинской области был арендован вертолет Ми-8Т, стоимость аренды которого составила 1 812 500 рублей. 4 февраля делегация Роскосмоса проинспектировала ГРЦ Макеева, в Миассе Дмитрий Рогозин провел совещание с губернатором Челябинской области, встретился со специалистами предприятий, входящих в структуру холдинга ГРЦ. 5 февраля руководство "Роскосмоса" посетило "Златмаш" (Златоуст) и Усть-Катавский вагоностроительный завод.

По данным сайта Flightradar24, указанный борт Ту-134 вылетел 5 февраля из Челябинска и в тот же день приземлился во Внуково.