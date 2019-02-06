В Кремле заявили, что цензуры в России нет

В Кремле в среду, 6 февраля, заявили, что цензуры на территории России нет. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Отмечается, однако, что практика ограничения для владения СМИ иностранцами является абсолютно правильной и применяется во многих странах мира.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова Пескова, порог владения может отличаться и варьироваться, однако сама по себе идея очень хорошая. В Кремле добавили, что в "чувствительных" случаях журналистам следует полагаться на собственные нравственные ориентиры.