Потерявший детей и жену при пожаре в «Зимней вишне» мужчина уехал в США

Потерявший всю семью при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" Игорь Востриков сейчас живет в США. В один день почти год назад у мужчины не стало троих детей, жены и сестры.

В сети некоторые возмущаются, что Востриков предал родину, хвалит чужбину и пиарит себя. В США мужчина прилетел в январе. А до этого он много путешествовал по России. Побывал в Крыму, во Владивостоке, в Красноярске, в Новосибирске. И теперь сравнивает жизнь в двух странах. Многие россияне Игоря понимают. А кто-то ворчит, мол "с его деньгами, которые он получил за сгоревшую семью, ему, конечно, рай. Года не прошло и такое веселье!". "Превратился в обычного забугорного либерала, ругающего страну…", — пишут в комментариях.

Востриков объяснил, что сейчас для него путешествия — это способ пережить трагедию. "В моем случае это то, что помогло не сойти с ума. Я когда через месяц после трагедии съездил в Москву, а потом в Питер, понял: то, что мне надо — смена картинок и не сидеть на месте, тем более дома. Вот теперь я и двигаюсь по миру", — пишет мужчина в соцсети.