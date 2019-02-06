Число нищих в России занижено в два раза

Число нищих в России определяют чиновники каким-то странным прожиточным минимумом, а не само население на основании демократических процедур и собственного ощущения достатка.



Известный экономист Евгений Гонтмахер поделился с "МК" своей арифметикой определения количества бедного населения в стране. По данным Росстата, сегодня 13,2% населения получают доходы ниже прожиточного минимума. По мнению экономиста, этот показатель занижен как минимум вдвое в интересах красивых показателей и благополучных отчётов.



Гонтмахер напоминает, что впервые понятие бедности ввёл своим указом президент СССР Михаил Горбачев в 1991 году. Назывался этот параметр "минимальный потребительский бюджет". Несколько словесно завуалировано. Чуть позже, в 1992 году, во время кризиса экономики уже президент России Борис Ельцин ввёл термин "прожиточный минимум". Опять же - это было временное понятие, когда в стране 50% населения проживало за чертой бедности. Но нет ничего временного как постоянное. Это понятие устойчиво закрепилось в экономике как "минимальный прожиточный минимум", и исходя из него теперь рассчитываются пенсии, социальные пособия, штрафы и пр. С учётом инфляции этот показатель периодически изменяется, но никак не помогает побороть эту самую бедность.



Между тем в Европе существуют свои, демократические способы определения бедного населения. Европейское статистическое агентство использует 9 видов материальных благ для вычисления семейного достатка: возможность питаться мясом (птицей, рыбой), как минимум, через день, наличие автомобиля, стиральной машины, телевизора, телефона, возможность хотя бы недельного отпуска, проводимого вдали от родного дома, способность оплатить непредвиденные расходы (то есть наличие сбережений), возможность поддерживать в своём жилье необходимую температуру. Если хотя бы три из этих материальных благ отсутствуют, то семью следует считать бедной.



Если применить такую методику к российскому населению, то, по мнению Гонтмахера, количество бедного населения составит 25%. Это подтверждают показатели соцопросов. Например, по данным ВЦИОМ, 50% родителей испытывают трудности при сборе ребёнка в школу, сбережения имеют всего 36% населения, ВШЭ выяснила, что у 40% граждан не хватает средств на одежду и обувь. 70% населения на грани выживания. Поэтому экономист призывает к демократической процедуре определения бедности населения, которая и выявит реальное положение дел, а не цифры в руках чиновников. Самочувствие людей говорит о другом.



