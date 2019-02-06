Фирмы, занимающиеся межрегиональными автобусными перевозками, могут прикрыть из-за нарушений правил Ространснадзора. Представители Объединения автопассажирских перевозчиков направили обращение в Минтранс.

Подробности ДТП автобуса под Калугой с танцевальным коллективом из Ярцево

В письме организации поясняется, что остановки автобусов во многих городах и поселках не внесены в федеральный реестр, поэтому перевозчики, которые включают такие пункты в маршруты, не могут получить необходимые свидетельства, либо вынуждены платить штраф от 5 до 300 тысяч рублей, - сообщает газета "Известия".

"В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ", – говорится в обращении.

В 2017 году Минтранс ввел новые правила для междугородних автобусных перевозок: ужесточены требования к стажу водителей, автобусы с детьми получили желтый проблесковый маячок, для всех категорий перевозчиков ввели обязательное лицензирование. В настоящее время на рассмотрении у депутатов Госдумы находится вопрос ужесточения ответственности за организацию пассажирских автобусных перевозок.

В минувшие выходые автобус с детьми перевернулся в Калужской области. Погибли семь человек.