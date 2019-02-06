В Приморье после лечения в платной клинике умерла молодая женщина Юлия Балухта

В Приморском крае скончалась журналистка Юлия Балухта, которой было 32 года. Молодая женщина умерла в городе Большой Камень после того, как лечение ей назначили в местной частной клинике.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По уголовному делу в целях установления причины смерти назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, а также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Юлия Балухта работала в газете "Взморье".

В конце января она пожаловалась коллегам на боли в мышцах во всем теле. Женщина пришла в местную поликлинику, но талонов на прием не оказалось. Коллеги журналистки обратились к исполняющей обязанности главного врача больницы и объяснили серьезность ситуации.

Доктор согласилась принять Юлию. Осмотреть ее должна была заведующая приемным покоем. Но когда Балухта пришла в больницу, врач находилась на обходе. В соцсети коллеги Юлии написали, что у нее не было сил ждать, поэтому она отправилась в платную клинику "Вита-Т", находящуюся рядом.

Медики заподозрили у пациентки гастрит и назначили лечение от болей. Близкие Юлии говорят, что никаких анализов она не сдавала. Ей выписали препарат, он обладает побочными эффектами, среди которых осложнения на печень - гепатит, желтуха и холестаз.

В тот же день Юлия сама прошла ФГС и УЗИ внутренних органов. С печенью проблем не было. Но ее состояние ухудшалось и Юлию госпитализировали с подозрением на гепатит. Девушка впала в состояние комы после употребления препарата, выписанного ей врачом. Состояние продолжало ухудшаться, и на следующий день она скончалась в реанимации.

У Юлии остался маленький ребенок. Как сообщает "КП-Владивосток", смерть молодой мамы вызывает много вопросов не только у коллег и близких, но и у местных жителей, которые требуют провести проверку медсанчасти № 98.