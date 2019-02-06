ВОЗ подтвердила, что Россия победила краснуху

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что Россия победила краснуху. Соответствующую информацию в среду, 6 февраля, предоставили в пресс-службе российского Минздрава.

Отмечается, что РФ получила статус страны, которой в течение трех лет удалось остановить передачу краснухи. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб уже передала министру здравоохранения России Веронике Скворцовой сертификат о данном достижении.

Этот документ был подписан Гюнтером Пфафом – председателем Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи, передает ТАСС.