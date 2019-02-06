Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор").

Теперь "Автодор" возглавит первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко.

Медведев удовлетворил просьбу Кельбаха, - сообщила пресс-служба премьера. 3 апреля Кельбаху исполнится 60 лет.

Государственная компания "Автодор" была создана в 2009 году с целью развития автомобильных дорог, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса.