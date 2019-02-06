Межафганские переговоры пройдут под дланью Рамзана Кадырова

Московские переговоры между запрещенным в России движением «Талибан» и представителями оппозиционных официальному Кабулу политических сил проходят в столичной штаб-квартире чеченского лидера - в «Президент-Отеле». По данным «АН», ближний круг Кадырова активно участвовал в их подготовке.

Хотя МИД России активно отрицает свое заинтересованность и причастность к этому двухдневному саммиту, кивая на афганскую диаспору в Москве, понятно, что без молчаливого одобрения Смоленской площади такая встреча вряд ли бы состоялась. Из Кабула еще в начале недели прилетели оппозиционеры во главе с экс-президентом Хамидом Карзаем. Как говорят источники, до начала саммита он провел в Москве целый ряд серьезных встреч. Часть делегации запрещенного «Талибана», которую возглавил представитель офиса талибов в Катаре Шер Мохаммед Аббас Станикзай, спокойно прилетела (и прошла пограничный контроль!) в Москву из Катара, а еще несколько делегатов также официально прибыли из Кабула.

Сама первая недолгая встреча проходила в закрытом режиме. Судя по скупой информации, поступившей после ее окончания, стороны фактически делили власть, то есть шкуру пока политически неубитого президента А точнее, обсуждали будущее своей страны после обещанного Трампом вывода войск и намеченных на лето президентских выборов.

По информации «АН», серьезные усилия для организации этого саммита приложили представители ближнего круга чеченского лидера Рамзана Кадырова, имеющего серьезные связи как на Ближнем Востоке, так в регионе Пакистан-Афганистан-Индия. Да и место проведения, в принадлежащем Управлению делами президента «Президент-Отель» практически официально считается штаб-квартирой Кадырова в Москве, поддерживает эту версию. Так что, если эта информация соответствует действительности, то это автоматически выводит пусть привилегированного, но руководителя одного из российских регионов в обойму серьезных внешнеполитических игроков российской политики.