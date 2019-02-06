В Москве утром ЧП произошло на южном участке Калужско-Рижской линии метро

В Москве в среду, 6 февраля, утром сбой движения поездов произошел на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Не было движения поездов между станциями столичной подземки "Новоясеневская" и "Теплый стан". Движение осуществлялось только между станциями "Медведково" и "Теплый стан".

В метрополитена призывали пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и наземным транспортом.

На данный момент известно о восстановлении движения поездов между "Теплым станом" и "Новоясеневской". "Движение на Калужско-Рижской линии вводится в график", - сообщается на странице метро в Twitter.

Причина технического сбоя не уточняется. Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя на южном участке Калужско-Рижской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом.