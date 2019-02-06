Корреспондент НТВ Юрий Кучинский умер, не дожив неделю до 43 лет

Корреспондент телеканала НТВ Юрий Кучинский умер во вторник, 5 февраля, в Москве. Кучинский скончался в возрасте 42 лет. 43 года Юрию исполнилось бы 12 февраля. "У него был особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль сюжетов. Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему.

За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте телеканала. Причина смерти мужчины пока не называется. По данным НТВ, Юрий Кучинский начинал в небольшой пермской студии и практически сразу стал внештатным корреспондентом телеканала.

Потом несколько лет работал на городских и федеральных телеканалах в Санкт-Петербурге. 12 лет назад приехал в Москву. Соболезнования родным и близким журналиста.