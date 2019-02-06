В Ульяновске дело возбуждено после массового заражения суворовцев червями

В Ульяновске уголовное дело возбуждено по факту массового заражения курсантов-суворовцев ленточными червями - эхинококками. Диагноз подтвержден у 26 курсантов. Еще у нескольких человек подозревают заболевание.

Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, передает ТАСС. Более 20 курсантов Ульяновского суворовского училища оказались в больнице из-за паразитических червей в конце января. Врачи предполагают, что паразиты попали в организм юношей вместе с суши, когда они ели в кафе.

Но точно, когда заразились курсанты, пока неизвестно. Заражение выявили в конце января при проведении планового обследования легких - флюорографии. Версию, что источником заражения могла быть некачественная еда в училище, опровергли в межведомственной комиссии. Лечение курсантов проводится амбулаторно.