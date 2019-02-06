Россиянам могут предложить налоговый вычет на автомобили

В Госдумы в среду, 6 февраля, рассмотрят инициативу предоставить возможность получить налоговый вычет на приобретение автомобиля для семейного и личного пользования жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Согласно законопроекту, раз в пять лет после регистрации автомобиля в ГИБДД можно будет вернуть часть расходов по его покупке и ввозу в страну. Максимальная выплата при этом составит 130 тысяч рублей, а сами расходы не должны превышать одного миллиона, - сообщается на сайте URA.RU. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Госдумы.

«Для поддержки жителей ДФО, приобретающих автомобили за рубежом исключительно для использования в личных и семейных целях, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснили авторы законопроекта, инициатива стала следствием повышения ввозных таможенных пошлин на новые и поддержанные автомобили. Из-за высоких сборов люди стали ввозить в Россию автомобили по запчастям и потом собирать. Но такие собранные автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации.

В настоящее время россияне могут вернуть часть уплаченного подоходного налога при покупке недвижимости, при оплате лечения, обучения, после операций с ценными бумагами.