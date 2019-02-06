В США взрыв прогремел в метро Вашингтона

В США очевидцы сообщили о взрыве, который произошел на станции метро Росслин в Вашингтоне. Об инциденте в вашингтонском метрополитене пишут в социальных сетях. В Twitter-аккаунтt BreakingNLive

написали, что взорвался информатор на станции Росслин. О пострадавших не сообщается.

Согласно сообщениям жителей американской столицы, улица рядом с местом происшествия в Вашингтоне перекрыта, - сообщает Газета.ру. В MetrorailInfo проинформировали о том, что угрозы для движения поездов нет.