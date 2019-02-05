Симоньян: вчерашнему школьнику грозит 2 года тюрьмы за исправление отметок

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала расследование в отношении школьника в новосибирской гимназии: ему грозит два года тюрьмы за исправление оценок в журнале.

"Володя Жоглик честно признался, что редактировал отметки в электронном журнале. Редактировал себе и одноклассникам - по их же просьбе", - описала ситуацию Симоньян, предает портал "Эхо Москвы".

На подростка было заведено уголовное дело по "50 эпизодам вмешательства в школьную электронную систему". Однако за неимением пострадавших суд вынужден был вернуть дело, рассказала главред.

Видя такое развитие событий, следователь принял решение признать пострадавшими одноклассников парня. Невзирая на то, что, по словам адвоката Жоглика, ребята в один голос заявляли, что таковыми не являются.

На всех допросах одноклассники молодого человека поясняли, что сами просили Володю исправить им оценки. Теперь законность передачи дела в суд вновь предстоит проверить - по поручению Генпрокуратуры.

Сам же Владимир "пока суть да дело" находится под подпиской о невыезде. А парень "хотел ехать в Санкт-Петербург, поступать в вуз и изучать робототехнику", сокрушается Маргарита Симоньян.

Озвучивая мнение редакции RT, она выразила надежду на то, что данное дело в скором времени будет закрыто, а молодой человек отправится поступать в институт. "Как и должен был", - заключила Симоньян.