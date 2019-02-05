Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова автомобиль
5 февраля 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой его сына в бою против ирландца Конора Макгрегора и подарил ему автомобиль марки Mercedes.
"Большое спасибо, брат Рамзан, за такой подарок и, самое главное, за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу и мне лично, но и очень многим семьям Дагестана", - поблагодарил спортсмен Кадырова в Instagram.
Также Нурмагомедов-младший, выражая признательность главе Чечни, пожелал ему долгих лет жизни, дарованных Всевышним, дальнейшего служения всему чеченскому народу, "и самое главное - здоровья и имана всей вашей семье".
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Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье. #Чечня #Дагестан #Братья