Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова автомобиль

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой его сына в бою против ирландца Конора Макгрегора и подарил ему автомобиль марки Mercedes.

"Большое спасибо, брат Рамзан, за такой подарок и, самое главное, за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу и мне лично, но и очень многим семьям Дагестана", - поблагодарил спортсмен Кадырова в Instagram.

Также Нурмагомедов-младший, выражая признательность главе Чечни, пожелал ему долгих лет жизни, дарованных Всевышним, дальнейшего служения всему чеченскому народу, "и самое главное - здоровья и имана всей вашей семье".